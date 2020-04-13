"На Рождество и Пасху я всегда в церкви": Лукашенко не будет закрывать в Беларуси церкви из-за коронавируса
Об этом сообщает БЕЛТА .
"Еще раз подчеркиваю: мы дорогу в храм никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели к руководству всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот будет молиться, сходит в храм ", - сказал он.
По словам Лукашенко, он и сам будет в церкви.
"Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквях", - сказал Лукашенко.
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Однако президент Беларуси призвал священнослужителей не держать людей долго в храмах.
"Свечу поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше у храма", - сказал он.
Согласно официальной статистике, по состоянию на 13 апреля в стране зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. От осложнений умерли 29 человек.
Ранее издание belsat.eu писало, что официальные цифры Министерства здравоохранения Беларуси по количеству зараженных отличаются от реальных как минимум в четыре раза.
Источники назвали ситуацию с коронавирусом в стране "катастрофической", с каждым днем заболевает все больше врачей.
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