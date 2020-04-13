"Мы не имели возможности проверить каждое видео": и. о. министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках
13 апреля, 2020, 16:04
Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий объяснила ошибки во время онлайн-уроков
Об этом она заявила во время онлайн-марафона EdCamp, передает lb.ua .
"Мы готовили материал очень быстро и оперативно. Было - днем записывался материал, вечером он монтировался и на следующее утро выходил в эфир. Да, мы не имели возможности проверить каждое видео", - пояснила Мандзий.
Она также рассказала, что Минобразования просит учителей "стать экспертами для своих коллег" и помочь им с исправлением ошибок.
"Поэтому надеюсь, что неточностей больше не будет. Для учителей, которые присоединились к Всеукраинской школе онлайн, это тоже вызов", - добавила она.
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