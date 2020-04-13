Полузащитник "Динамо" Вербич назвал тройку лучших стадионов Украины
13 апреля, 2020, 12:18
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич считает стадион "Черноморец" в Одессе удачным для киевского клуба
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
"НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и "Черноморец". Стадион в Одессе удачный для нас - там два раза выигрывали Суперкубок Украины", - сказал словенец.
В текущем сезоне 26-летний Беньямин Вербич провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Словенец перешел в "Динамо" в январе 2018 года с датского "Копенгагена" за 4 млн евро.
- 30 октября Вербичи заявил, что овладел русским языком и не видит необходимости изучать украинский.
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