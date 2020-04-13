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Espreso.tvСпортПолузащитник "Динамо" Вербич назвал тройку лучших стадионов Украины

Полузащитник "Динамо" Вербич назвал тройку лучших стадионов Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич считает стадион "Черноморец" в Одессе удачным для киевского клуба

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

"НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и "Черноморец". Стадион в Одессе удачный для нас - там два раза выигрывали Суперкубок Украины", - сказал словенец.

В текущем сезоне 26-летний Беньямин Вербич провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Словенец перешел в "Динамо" в январе 2018 года с датского "Копенгагена" за 4 млн евро.

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