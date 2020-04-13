Польша столкнулась с кризисом из-за оттока украинских заробитчан, - Financial Times
Об этом пишет Financial Times.
Из-за пандемии коронавируса более 100 тысяч украинцев поспешили на родину, а польские компании, которые рассчитывали на работу мигрантов и до сих пор работают несмотря на карантин, почувствовали острую нехватку рабочей силы.
С момента аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке страны немало украинцев отправились на запад в поисках работы и лучшей жизни, пишет издание.
По данным FT, в прошлом году Польша выдала полтора миллиона краткосрочных рабочих виз и разрешений на работу для украинской - гораздо больше, чем для граждан любой другой страны.
"Эти рабочие помогли покрыть огромную нехватку рабочей силы на польских фабриках, стройках, фермах, в отелях, ресторанах и супермаркетах", - пишет FT.
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