Поддержка бизнеса, борьба с COVID-19, защита суверенитета, евроатлантическая интеграция: обнародована программа работы правительства
Соответствующий документ обнародован на сайте Верховной Рады Украины.
В программе правительства говорится, что он направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19.
В документе упоминается защита территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий Украины.
"Правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Планируем реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Интеграция в НАТО укрепит обороноспособность Украины", - говорится в программе.
Документ содержит 10 страниц текста, в то же время там нет никаких цифр и показателей, которых бы хотел достичь правительство.
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