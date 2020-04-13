Поддержка бизнеса, борьба с COVID-19, защита суверенитета, евроатлантическая интеграция: обнародована программа работы правительства

13 апреля, 2020, 15:06

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины зарегистрирован под №3330

Соответствующий документ обнародован на сайте Верховной Рады Украины.

В программе правительства говорится, что он направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19.

В документе упоминается защита территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий Украины.

"Правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Планируем реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Интеграция в НАТО укрепит обороноспособность Украины", - говорится в программе.

Документ содержит 10 страниц текста, в то же время там нет никаких цифр и показателей, которых бы хотел достичь правительство.

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