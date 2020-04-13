Почти 1000 долларов: в Узбекистане будут штрафовать за оскорбления людей с коронавирусом
Об этом говорится в официальном Telegram-канале оперативного штаба при Кабинете Министров Узбекистана, сообщает узбекская служба Радио Свобода .
Так, за посягательство на честь и достоинство бывшего пациента и лица, находящегося на карантине, а также за распространение сведений о личной жизни этой категории лиц устанавливается административный штраф в размере до 9 млн сумов (930 долларов).
За повторное совершение противоправного поступка виновнику будет выписан штраф в размере 22,3 миллиона сумов (2330 долларов) или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.
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Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушителю грозит штраф в размере 44,6 млн сумов (4660 долларов) или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.
По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, всего от коронавируса вылечились 66 граждан. Сейчас все они проходят курс реабилитации после лечения.
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