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Espreso.tvОбществоПочти 1000 долларов: в Узбекистане будут штрафовать за оскорбления людей с коронавирусом

Почти 1000 долларов: в Узбекистане будут штрафовать за оскорбления людей с коронавирусом


фото: ozodlik
В Узбекистане ввели наказание за оскорбление лица, которое переболело коронавирусом или находится на карантине, а также распространение персональных данных людей

Об этом говорится в официальном Telegram-канале оперативного штаба при Кабинете Министров Узбекистана, сообщает узбекская служба Радио Свобода .

Так, за посягательство на честь и достоинство бывшего пациента и лица, находящегося на карантине, а также за распространение сведений о личной жизни этой категории лиц устанавливается административный штраф в размере до 9 млн сумов (930 долларов).

За повторное совершение противоправного поступка виновнику будет выписан штраф в размере 22,3 миллиона сумов (2330 долларов) или до 300 часов обязательных общественных работ или до 2 лет исправительных работ.

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Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, правонарушителю грозит штраф в размере 44,6 млн сумов (4660 долларов) или до 360 часов обязательных общественных работ или до 3 лет ограничения свободы или лишения свободы.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, всего от коронавируса вылечились 66 граждан. Сейчас все они проходят курс реабилитации после лечения.

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