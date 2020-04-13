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Espreso.tvОбществоОт коронавируса за рубежом выздоровели 24 гражданина Украины, - МИД

От коронавируса за рубежом выздоровели 24 гражданина Украины, - МИД

За рубежом от коронавируса вылечились 24 гражданина Украины, умерли - 6

Об этом сообщает МИД в Facebook .

"За рубежом от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 24 украинца. Еще шесть украинцев умерли", - говорится в сообщении.

171 украинец проходит лечение от заболевания. Больше всего граждан лечится в Италии (121 человек) и Польши (22 человека). Кроме того, наши граждане получают лечение в Испании, Австрии, Германии, США и Португалии.
 

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