Обещанные доплаты медикам не учтены, - Княжицкий об отказе "Европейской Солидарности" голосовать за изменения в бюджет

13 апреля, 2020, 16:56

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий отметил, что партия не поддержала изменения в бюджет из-за большого дефицита и отсутствия механизмов его наполнения

Об этом народный нардеп Николай Княжицкий сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Мы не поддержали новое предложение бюджета по очень многим причинам. Основная причина проста и логична. Говорить о вероятности выполнения этого бюджета можно будет после того, когда мы будем знать, чем именно мы этот бюджет будем наполнять", - отметил Княжицкий.

По его словам, дефицит в 300 млрд грн невозможно наполнить.

"Если бы на время голосования мы знали, что принятый банковский законопроект, если бы в то время мы знали, что имеем хоть какую-то гарантию поддержки Украины международными организациями, МВФ, ЕС - можно было бы говорить, что этот бюджет реален. В этом случае мы говорим о ручном управлении средствами без всякой прозрачности, без всякого понимания, на что эти средства идут и без какой-либо фактической возможности выполнения этого бюджета ", - подчеркнул политик.

Он добавил, что голосовать за такой проект для "Европейской Солидарности" нелогично и неправильно.

Княжицкий отметил, что правительство подняло средства, которые тратятся на сферу культуры, однако не намного.

"Это не обеспечивает потребности украинской культуры, украинских креативных индустрий. Мы не можем поддержать правительство, которое не ставит культуру ни во что", - сказал парламентарий.

"Как можно голосовать за бюджет, где обещанные доплаты медикам не учитываются? Мы надеялись, что медикам повысят зарплаты, как обещали. К сожалению, в этом бюджете ничего этого нет. Мы видим, что Украина входит в абсолютно непрогнозируемую экономическую ситуацию. Мы видим, что выход из этой ситуации возможен только одним способом: принятие банковского законопроекта, подписание соглашения с МВФ, подписание соглашения с другими нашими партнерами. Сейчас банковский законопроект даже не обсуждают, когда его вынесут в зал", - отметил нардеп.

"Поэтому этот бюджет, который называется филькиной грамотой, к которому мы будем вынуждены вернуться буквально через пару месяцев, потому что выполнить его невозможно, есть только очередной попыткой "слуг народа" как-то уйти от ответственности и спасти себя на следующие несколько недель", - заключил Княжицкий.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий внесение изменений в государственный бюджет на 2020 год, в частности создание фонда противодействия коронавируса

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