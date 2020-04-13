Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, - Ляшко

13 апреля, 2020, 12:14

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что большинство карантинных запретов имеют психологическую, а не эпидемиологическую почву

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в интервью LB.ua.

Заместитель главы МОЗ так прокомментировал запрет прогулок в парках:

"Есть вопросы эпидемиологии, а есть вопрос психологии. Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное."

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Ляшко отметил, что многие эпидемиологи и иммунологи отмечают, что правительство несколько переборщило с карантинными мерами, и он сам критиковал Китай, когда там поливали дезинфицирующим раствором проезжую часть.

"Многие мер, принимаемых, возможно, не имеют под собой эпидемиологического основания, но они влияют на социальный разрыв", - добавил главный санврач.

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