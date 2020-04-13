Наталья Диденко предупредила о резком похолодании, местами с мокрым снегом, и рассказала о погоде на Пасху

13 апреля, 2020, 13:07

Во вторник, 14 апреля, в Украине начнется резкое похолодание с дождями, которые иногда будут переходить в мокрый снег

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко

"Завтра в западных областях Украины, на севере, где-то посередине ожидается резкое похолодание, температура воздуха от сегодняшних 15-22 градусов тепла упадет до +4 ... + 9 градусов. С фронтом также придет дождь, который при условии резкого снижения температуры воздуха кое-где перейдет даже в мокрый снег", - сказала Диденко.

До среды похолодание распространится на большинство территории Украины.

"Восток и юг завтра пока воздерживаются от похолодания, там еще останутся более высокие градусы, но уже 15 апреля похолодание охватит практически всю территорию Украины и 15 апреля дождь с мокрым снегом будет наиболее вероятен на северо-востоке и востоке Украины", - добавила Диденко.

В Киеве 14 апреля также ожидается резкое похолодание.

"Завтра в столице резко похолодает где до +6 ... + 7 градусов и также в Киеве ожидается дождь и, если температура воздуха снизится еще ниже, например, с 6 градусов до +4, до +3 вечером, то может быть и мокрый снег. Но большая вероятность осадков в Киеве именно ночью утром, в первой половине дня ", - сказала Диденко.

На Пасху в столице ожидается прохладная погода.

"Эта холодная погода будет продолжаться несколько с колебаниями, внутри недели потеплеет, но вот на субботу, на воскресенье, на Пасху снова в Киеве температура воздуха снизится, возможно, не до 4-6, но все равно рассчитывайте на прохладную погоду", - рассказала госпожа Диденко.

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