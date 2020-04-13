Наталья Диденко предупредила о резком похолодании, местами с мокрым снегом, и рассказала о погоде на Пасху
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко
"Завтра в западных областях Украины, на севере, где-то посередине ожидается резкое похолодание, температура воздуха от сегодняшних 15-22 градусов тепла упадет до +4 ... + 9 градусов. С фронтом также придет дождь, который при условии резкого снижения температуры воздуха кое-где перейдет даже в мокрый снег", - сказала Диденко.
До среды похолодание распространится на большинство территории Украины.
"Восток и юг завтра пока воздерживаются от похолодания, там еще останутся более высокие градусы, но уже 15 апреля похолодание охватит практически всю территорию Украины и 15 апреля дождь с мокрым снегом будет наиболее вероятен на северо-востоке и востоке Украины", - добавила Диденко.
В Киеве 14 апреля также ожидается резкое похолодание.
"Завтра в столице резко похолодает где до +6 ... + 7 градусов и также в Киеве ожидается дождь и, если температура воздуха снизится еще ниже, например, с 6 градусов до +4, до +3 вечером, то может быть и мокрый снег. Но большая вероятность осадков в Киеве именно ночью утром, в первой половине дня ", - сказала Диденко.
На Пасху в столице ожидается прохладная погода.
"Эта холодная погода будет продолжаться несколько с колебаниями, внутри недели потеплеет, но вот на субботу, на воскресенье, на Пасху снова в Киеве температура воздуха снизится, возможно, не до 4-6, но все равно рассчитывайте на прохладную погоду", - рассказала госпожа Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-