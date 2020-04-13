Нардепы из Львовщины требуют уволить экс-адвоката Януковича с ГБР
Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.
Нардеп обнародовал обращение народных депутатов Львовщины по защите ценностей Майдана.
"Призываем всех сплотиться и объединиться вокруг ценностей Революции Достоинства! Уголовное дело против активной участницы Революции Достоинства, бывшего народного депутата Украины Татьяны Черновол за якобы ее причастность к убийствам на Майдане - это попытка переписать нашу историю, дискредитировать наши ценности и наши победы. Это очередное доказательство реванша антимайдана в Украине ", - написал Олег Синютка.
Народные депутаты межфракционного объединения "Львовщина" резко осуждают попытки разрушить ценности, за которые стояли миллионы украинцев.
"Требуем уволить из Государственного бюро расследований экс-адвоката беглого президента Бабикова и прекратить политическое преследование патриотов, активистов, волонтеров и военных", - отмечается в сообщении.
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