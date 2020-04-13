На изготовление 10 тыс. тестов на коронавирус нужно 2 млн грн, - Statewatch

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.

"Правительство Украины избрало ошибочную политику - закупку импортных расходных медицинских материалов, применяемых при пандемии, в том числе тестовых систем, вместо того, чтобы развивать собственное производство и медицинский бизнес на территории Украины. Экспертная организация Statewatch обратилась в Институт молекулярной биологии и генетики наук и получила ответ, что для производства тестирования Институт создал все условия еще в начале февраля 2020 года и даже изготовил тогда первую партию тестов в количестве 600 штук для Киева и Житомира. Это были первые пробные тесты, которые прошли все исследования и использовались на практике. Наши специалисты сыграли на опережение и сделали эти тесты, а затем, уже во время пандемии, передали в города ", - сказал Каневский.

Он добавил, что, несмотря на то, что они выполнили полный цикл работ, до сих пор не получили финансирования для того, чтобы обеспечить 10-20 тыс. тестов в неделю. В Институте молекулярной биологии заявляют, что их тесты являются полноценные и при закупке дополнительного оборудования, финансирования и увеличения специалистов, они могут производить до 50 тыс.тестов в неделю.

"Происходят бюрократические препятствия. Академия наук имеет свой бюджет, это независимая структура. А Институт ей подчиняется и получает только 350 тыс. грн от нее. Здесь должна быть принципиальная позиция власти, чтобы выделить как можно больше, а данный Институ подсчитал, что ему для 10 тыс. тестов нужно 2 млн грн. Зарубежные тесты стоят в полтора-два раза дороже ", - отметил Каневский.

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