На сервисы КГГА осуществляются хакерские атаки

Об этом сообщает пресс-служба Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

"На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты", - говорится в сообщении.

Система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако внешние каналы связи работают с нагрузкой. Из-за этого возможны временные ограничения доступа к электронным сервисам и городским сайтам.

Служба безопасности КГГА зафиксировала около 1,5 млн оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу э-сервисов. За 20 минут отклонили около 4 млрд атак.

"Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - отметил директор департамента Юрий Назаров.

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