На Николаевщине коронавирусом заразились уже 5 человек, еще у 15 - проверяют подозрения
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Заболевание подтверждено у двух пенсионерок Вороновки Вознесенского района, которые сейчас находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", и еще у трех человек, из которых двое живут в Вороновке, один - в Вознесенске. Указанные три человека получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.
Кроме того, в инфекционном стационаре на Николаевщине находятся 15 пациентов с подозрением на COVID-19.
Всего с начала года в области с подозрением на COVID-19 обратились 123 пациента, из которых 78 были госпитализированы, еще 45 лицам назначили амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
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