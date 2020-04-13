На Николаевщине коронавирусом заразились уже 5 человек, еще у 15 - проверяют подозрения

13 апреля, 2020, 08:33

В Николаевской области по состоянию на 20:00 воскресенья, 12 апреля, было зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Заболевание подтверждено у двух пенсионерок Вороновки Вознесенского района, которые сейчас находятся на стационарном лечении в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", и еще у трех человек, из которых двое живут в Вороновке, один - в Вознесенске. Указанные три человека получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Кроме того, в инфекционном стационаре на Николаевщине находятся 15 пациентов с подозрением на COVID-19.

Всего с начала года в области с подозрением на COVID-19 обратились 123 пациента, из которых 78 были госпитализированы, еще 45 лицам назначили амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

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