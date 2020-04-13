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Espreso.tvОбществоНа католическую Пасху и Вербное воскресенье в храмы пришли только 126 тыс. уУкраинцев, - ОПУ

На католическую Пасху и Вербное воскресенье в храмы пришли только 126 тыс. уУкраинцев, - ОПУ

В Украине на празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья в храмы пришли около 126 тысяч украинцев, тогда как в прошлом году пришли почти 3 миллиона человек

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса президента Украины.

За нарушение карантинных условий во время богослужений полиция составила административные протоколы в семи областях.

"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую создает эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И сборы, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха нового формата в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему ", - подчеркнул президент Владимир Зеленский .

Сообщают также, что церкви готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 тыс. посылок с освященными куличами, которые доставят на этой неделе.

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