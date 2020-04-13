На Днепропетровщине зафиксировали 11 новых случаев заражения: заболела 15-летняя девушка

13 апреля, 2020, 22:46

В Днепропетровской области зафиксировали 11 новых заболеваний коронавирусной инфекцией, половина инфицированных - жители города Павлоград

Об этом сообщает Telegram Днепропетровской областной государственной администрации.

"Все больные из Павлограда и районов, включая детей, были контактными с людьми из среды ХЦ "Новое поколение" в Першотравенске", - отметили в ОГА.

Среди новых случаев больше всего заражений в городе Павлоград. Там заразились 6 граждан. Еще 2 случая коронавируса обнаружили у жителей Кривого Рога. По одному случаю зафиксировали в Днепре, а также в Павлоградском и Первомайский районе, в том числе заболела 15-летняя девушка.

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