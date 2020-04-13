На Днепропетровщине из-за контакта с двумя инфицированными COVID-19 на самоизоляцию ушло сто медиков

13 апреля, 2020, 17:10

В Кривом Роге на самоизоляцию ушли 47 медиков, еще 53 - в райцентре Петропавловка. Причина: контакт с зараженными коллегами

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на начальницу отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович.

Полюхович заявила, что один из случаев произошел в диагностическом центре Кривого Рога: из-за обнаружения коронавируса у его медработницы пришлось отправить на самоизоляцию 31 медработника по месту его работы. Кроме того, на самоизоляцию пошли 16 медработников больницы, где ее лечили.

Другой случай произошел в райцентре Петропавловка.Там из-за обнаружения COVID-19 у медсестры первичного звена в самоизоляцию пошло 53 ее коллеги.

Таким образом, в области коронавирус подхватили двое медиков.

По состоянию на 13 апреля на Днепропетровщине лабораторно подтверждено 60 случаев коронавируса. В целом на эту инфекцию уже проверили более тысячи жителей области.

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