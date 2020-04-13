Минцифры назвало финалистов конкурса IT-проектов #HackCorona для борьбы с коронавирусом
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Согласно данным ведомства, на конкурс с призовым фондом в 4 млн грн подали заявки 899 проектов, которые представили идеи и готовые продукты, призванные облегчить жизнь граждан и бизнеса во время пандемии.
В список финалистов попали:
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ЛикиВдома от Liki24.com - решает проблему доступности лекарств по оптимальным ценам в регионах Украины.
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KAZKOZVUK - проект создан для детей с особенностями зрения.
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VUIKO - маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции.
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COVID-19 Access Control - система контроля доступа к общественным местам и транспорту.
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Raccoon.Recovery Light - приложение физической реабилитации для всех, кто в этом нуждается.
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SafeSafe - проект своевременного информирования граждан в зоне риска.
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Социальная платформа адресной помощи - направлена на поддержку социально незащищенных категорий на самоизоляции от волонтеров/меценатов.
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Социальная платформа Лавка Добра - маркетплейс социальных предпринимателей и мастеров из уязвимых групп с Академией для онлайн обучения, адаптированная для людей с недостатками слуха и зрения.
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D3PT Trackek - приложение, позволяющее отслеживать собственные социальные контакты и проверять риск заразиться COVID-19 в зависимости от того, с кем и когда контактировало лицо (похоже на то, что сейчас создают Google и Apple).
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Corona Scanner - мобильное приложение и веб-сервис, который будет обеспечивать оперативные опросы, мониторинг и визуализацию изменения состояния здоровья населения.
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Допоможу - проект централизованной и удобной платформы для призывов физической помощи благотворительным и общественным организациям.
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SkillAR - мобильная платформа дополненной реальности для дистанционного интерактивного обучения.
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Онучечка Бокс - доставка боксов пенсионерам домой.
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3D-принтер для медицины - централизованный сервис по 3D-моделированию и печати медицинских средств защиты и других принадлежностей.
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Проект недорогого монитора пациента - простой монитор пациента с открытым кодом на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi.
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Корона - платформа, где каждый украинец сможет помочь в борьбе с коронавирусом.
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Digital Women 2020 - стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина.
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COVID19 Risk Score Calculator - проект на основе машинного обучения для генерации оценки риска заболевания COVID19.
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Поддержка ради жизни - проект, призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе путем создания возможности инклюзивного онлайн-образования.
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Слухай - библиотека аудиокниг на украинском языке.
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POPUTI - сервис попутчиков для медиков.
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SPILNO - приложение, которое геймифицирует карантин.
Отметим, о запуске конкурса #HackCorona in Ukraine Министерство цифровой трансформации объявило на 1 апреля. С победителями первого этапа проведут менторские сессии для совершенствования представленных идей и продуктов. По итогам второго этапа в министерстве выберут победителей, которые получат финансирование.
Среди партнеров конкурса программа EGAP, финансируемая Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge и Программа развития ООН (ПРООН).
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