Минцифры назвало финалистов конкурса IT-проектов #HackCorona для борьбы с коронавирусом

13 апреля, 2020, 13:03

Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало имена финалистов конкурса IT-проектов для борьбы с коронавирусом #HackCorona in Ukraine

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Согласно данным ведомства, на конкурс с призовым фондом в 4 млн грн подали заявки 899 проектов, которые представили идеи и готовые продукты, призванные облегчить жизнь граждан и бизнеса во время пандемии.

В список финалистов попали:

ЛикиВдома от Liki24.com - решает проблему доступности лекарств по оптимальным ценам в регионах Украины.

KAZKOZVUK - проект создан для детей с особенностями зрения.

VUIKO - маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции.

COVID-19 Access Control - система контроля доступа к общественным местам и транспорту.

Raccoon.Recovery Light - приложение физической реабилитации для всех, кто в этом нуждается.

SafeSafe - проект своевременного информирования граждан в зоне риска.

Социальная платформа адресной помощи - направлена на поддержку социально незащищенных категорий на самоизоляции от волонтеров/меценатов.

Социальная платформа Лавка Добра - маркетплейс социальных предпринимателей и мастеров из уязвимых групп с Академией для онлайн обучения, адаптированная для людей с недостатками слуха и зрения.

D3PT Trackek - приложение, позволяющее отслеживать собственные социальные контакты и проверять риск заразиться COVID-19 в зависимости от того, с кем и когда контактировало лицо (похоже на то, что сейчас создают Google и Apple).

Corona Scanner - мобильное приложение и веб-сервис, который будет обеспечивать оперативные опросы, мониторинг и визуализацию изменения состояния здоровья населения.

Допоможу - проект централизованной и удобной платформы для призывов физической помощи благотворительным и общественным организациям.

SkillAR - мобильная платформа дополненной реальности для дистанционного интерактивного обучения.

Онучечка Бокс - доставка боксов пенсионерам домой.

3D-принтер для медицины - централизованный сервис по 3D-моделированию и печати медицинских средств защиты и других принадлежностей.

Проект недорогого монитора пациента - простой монитор пациента с открытым кодом на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi.

Корона - платформа, где каждый украинец сможет помочь в борьбе с коронавирусом.

Digital Women 2020 - стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина.

COVID19 Risk Score Calculator - проект на основе машинного обучения для генерации оценки риска заболевания COVID19.

Поддержка ради жизни - проект, призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями, в том числе путем создания возможности инклюзивного онлайн-образования.

Слухай - библиотека аудиокниг на украинском языке.

POPUTI - сервис попутчиков для медиков.

SPILNO - приложение, которое геймифицирует карантин.

Отметим, о запуске конкурса #HackCorona in Ukraine Министерство цифровой трансформации объявило на 1 апреля. С победителями первого этапа проведут менторские сессии для совершенствования представленных идей и продуктов. По итогам второго этапа в министерстве выберут победителей, которые получат финансирование.

Среди партнеров конкурса программа EGAP, финансируемая Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом Восточная Европа и Innovabridge и Программа развития ООН (ПРООН).