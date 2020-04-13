Малый бизнес получит беспроцентные кредиты и займы на выплату зарплаты, - министр экономики

13 апреля, 2020, 11:44

Программа поддержки бизнеса от Кабинета Министров Украины предусматривает выделение займов для выплаты зарплат сотрудникам предприятий и беспроцентных кредитов

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире одного из телеканалов, передает FinClub .

"Программа предусматривает, что для микро- и малого бизнеса, которые имеют кредиты в банках, мы предлагаем, например, есть предприятие, которое имеет 500 тыс. грн кредита в банке, оно сможет обратиться в банк, и банк поддержит ту программу, которая в нас в правительстве, и правительство компенсирует процентную ставку до нуля в течение года. То есть на кредит в 500 тыс. грн он получит экономию 100 тыс. грн выплат на банк ", - рассказал он.

По его словам, программа будет действовать при условии сохранения рабочих мест.

"Мы работаем над тем потолком, который должен быть, но при сохранении рабочих мест", - подчеркнул министр.

Кредитный портфель микро и малого бизнеса составляет 174 млрд грн, заявил Петрашко.

"Мы не будем дефолтные кредиты покрывать. Кредиты, которые не находились в дефолте на 1 марта, составляют порядка 90 млрд грн. Мы считаем, что где-то 40 млрд обращены на эту программу. Для компенсации кредитной ставки по этому портфелю необходимо 4 млрд грн. Они у нас уже есть в бюджете в программе "5-7-9%", которую мы уже переформатируем", - рассказал министр.

Еще одна программа - "новые деньги".

"Предприятие требует выплат на зарплату, поскольку предприятие не работает, отправлены работники в отпуск, кафе не работает, швейные предприятия полностью не работают. Они заворачиваются, исходя из фонда заработной платы на 3 или 6 месяцев, который у них был за предыдущие периоды, и обращаясь в банк, получают под государственные гарантии.

Поскольку банки не будут сейчас кредитовать бизнес под любые программы, поскольку бизнес стоит и они скажут "а где доход". Правительство предоставит государственные гарантии под такие кредиты. И предприятие будет оплачивать 5% на такие средства ", - пообещал он.

Государственная гарантия предусматривает, что если предприниматель отказывается от погашения кредита, то его стоимость банку оплатит государственный бюджет.

Первая программа может быть запущена через неделю, вторая - за две недели, так как потребуются законодательные изменения. Эту программу также будет финансировать НБУ.

"Финансирование будет идти от банковского сектора и от Национального банка", - заявил министр.