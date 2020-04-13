Макрон продлил карантин во Франции до 11 мая
13 апреля, 2020, 22:00
Правительство Франции решило продлить карантин в стране из-за эпидемии коронавируса до 11 мая
Об этом в своем обращении заявил президент Эммануэль Макрон, передает Le Monde .
"Карантин продлен до 11 мая. После этой даты школы, колледжи и вузы будут снова открыты. Рестораны, бары и кинотеатры останутся закрытыми", - сказал президент.
Правительство Франции ввел карантин 24 марта и собирался 15 апреля снять ограничительные меры.
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- По состоянию на 21:30 13 апреля во Франции зафиксировано 137 873 случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 986 человек и 27 469 человек вылечились.
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