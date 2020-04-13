Кернес призвал харьковчан 9 мая выйти на балконы с фотографиями воевавших родственников

13 апреля, 2020, 15:47

9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес планировал масштабное шествие "Полка бессмертной победы", но его проведению помешал карантин, поэтому мэр предлагает провести акцию, не выходя из дома

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы - похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине коснутся и 9 мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить нельзя будет", - отметил Кернес.

И все же он планирует провести акцию 9 мая.

"Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", - написал Кернес.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .