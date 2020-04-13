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Espreso.tvОбществоКернес призвал харьковчан 9 мая выйти на балконы с фотографиями воевавших родственников

Кернес призвал харьковчан 9 мая выйти на балконы с фотографиями воевавших родственников


фото: kp.ua
9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес планировал масштабное шествие "Полка бессмертной победы", но его проведению помешал карантин, поэтому мэр предлагает провести акцию, не выходя из дома

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы - похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине коснутся и 9 мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить нельзя будет", - отметил Кернес.

И все же он планирует провести акцию 9 мая.

"Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу", - написал Кернес.

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