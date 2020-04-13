Кабмин выделил МВД 100 млн для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

13 апреля, 2020, 21:47

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 100 млн гривен на мероприятия, связанные с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций

Распоряжение № 406-р от 13 апреля опубликовано на Правительственном портале.

"Выделить Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 100 млн грн для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Правительство поручило Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

В то же время МВД должно утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением.

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