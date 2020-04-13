Гривня начала неделю с укрепления

13 апреля, 2020, 09:25

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара на 6 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом официальный курс на 13 апреля установлен на уровне 27,20 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни за евро. По состоянию на 10 апреля курс был 29,64 гривни.