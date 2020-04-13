Гривня начала неделю с укрепления
13 апреля, 2020, 09:25
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара на 6 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом официальный курс на 13 апреля установлен на уровне 27,20 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни за евро. По состоянию на 10 апреля курс был 29,64 гривни.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало