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Espreso.tvОбществоГривня начала неделю с укрепления

Гривня начала неделю с укрепления


фото: НБУ
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни относительно доллара на 6 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом официальный курс на 13 апреля установлен на уровне 27,20 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,56 гривни за евро. По состоянию на 10 апреля курс был 29,64 гривни.

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