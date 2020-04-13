Госслужба занятости упростила регистрацию безработных

13 апреля, 2020, 18:52

Государственная служба занятости Украины упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости .

Теперь заявление можно отправить по электронной почте.

"Мы облегчили процедуру подачи документов в центры занятости. Теперь это очень просто. Вам нужно заполнить только два заявления - о предоставлении статуса безработного и назначении пособия по безработице. Заявление можно подать двумя способами: по электронной почте центра занятости, где вам удобно обслуживаться или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого нужно заполнить два бланка: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия по безработице. И направить их по электронной почте центру занятости, где удобно обслуживаться. В теме письма обязательно надо указать фамилию, имя, отчество.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb