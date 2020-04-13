Если нормально пройдем Пасху, с 10 мая можно будет говорить об ослаблении карантина, - Садовый

13 апреля, 2020, 18:24

Об этом Садовый заявил в эфире 24 канала .

"Если мы в Украине нормально пройдем период Пасхи, и в течение последующих 14 дней не будет новых инфицированных в большом количестве, тогда возможно уже с 10 - 11 мая можно будет говорить об ослаблении карантина. Но это только зависит от нас с вами", - отметил Садовый.

Мэр Львова отметил, что на Вербное воскресенье Львов показал хороший результат, и на такой же надеется и на Пасху, ведь все храмы были пусты и было меньше замечаний со стороны полиции по всей Украине.

"В храмах людей не было, там были только священники. В 99% случаев площади перед храмами также были свободны от людей. Да, есть случаи, где отцы, возможно, не имели хорошей коммуникации, и люди стояли на улице на расстоянии 2 метра друг от друга. Это уже выбор человека. Но как власть мы всех призываем и настаиваем - быть дома. Потому что главное сегодня - не заразиться и не быть источником проблемы для других людей ", - отметил Садовый.

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