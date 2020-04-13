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Espreso.tvОбществоДесантирование в горах: на западе страны начались учения ВСУ

Десантирование в горах: на западе страны начались учения ВСУ


фото: Міноборони
На западе Украины начались плановые тактические учения определенных воинских частей десантно-штурмовой войск, Сухопутных войск и Воздушных сил

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.

Действия подразделений десантно-штурмовых войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных сил, боевые вертолеты и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск.

"Призываем граждан не волноваться! Данные меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином", - пояснили в Минобороны.

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