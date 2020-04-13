Десантирование в горах: на западе страны начались учения ВСУ
13 апреля, 2020, 21:15
На западе Украины начались плановые тактические учения определенных воинских частей десантно-штурмовой войск, Сухопутных войск и Воздушных сил
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.
Во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.
Действия подразделений десантно-штурмовых войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных сил, боевые вертолеты и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск.
"Призываем граждан не волноваться! Данные меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином", - пояснили в Минобороны.
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