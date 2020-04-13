Четвертый раз пытался прорваться в ЕС: на украинско-словацкой границе задержали злостного нарушителя
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
"Наряд заметил как незнакомец тайком пробирался в обход пункта пропуска "Ужгород". Впоследствии в 50 метрах от границы правоохранители задержали мужчину. С собой у него не было никаких документов, однако назвался гражданином Украины", - рассказали пограничники.
В ГНСУ отметили, что при составлении протокола об административном правонарушении правоохранители установили, что в течение последних двух недель этого молодого человека задерживают уже четвертый раз за попытку нарушения границы.
Пограничники уточнили, что ранее нарушитель пытался попасть в Венгрию, Словакию и Румынию. Теперь его ждет суд.
- Напомним, ранее пограничники обнаружили двух нарушителей карантина на границе с Россией
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