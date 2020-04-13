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Espreso.tvСпортЧемпионат Англии могут доиграть на тренировочной базе

Чемпионат Англии могут доиграть на тренировочной базе


фото: Getty Images
Чемпионат Англии могут закончить на тренировочной базе сборной Англии и стадионе "Уэмбли"

Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии предложила АПЛ использовать стадион Уэмбли в Лондоне, а также тренировочную базу сборной Англии, чтобы доиграть текущий чемпионат. На базе есть 13 футбольных полей хорошего качества, на которых можно проводить несколько матчей в день.

Такое решение может снизить количество переездов и угрозу распространения коронавируса в Англии.

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