Чемпионат Англии могут доиграть на тренировочной базе
13 апреля, 2020, 18:13
Чемпионат Англии могут закончить на тренировочной базе сборной Англии и стадионе "Уэмбли"
Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, Футбольная ассоциация Англии предложила АПЛ использовать стадион Уэмбли в Лондоне, а также тренировочную базу сборной Англии, чтобы доиграть текущий чемпионат. На базе есть 13 футбольных полей хорошего качества, на которых можно проводить несколько матчей в день.
Такое решение может снизить количество переездов и угрозу распространения коронавируса в Англии.
- Напомним, 8 апреля генеральный директор премьер-лиги Ричард Мастерс заявил, что ущерб от досрочного завершения сезона могут достичь 1 млрд фунтов .
- 27 марта сообщалось, что ряд клубов АПЛ выступают за немедленную остановку английского чемпионата и его переигровки в будущем.
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