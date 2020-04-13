Цены на нефть начали идти вверх после договоренности между ОПЕК и РФ о сокращении добычи
Об этом пишет НВ.Бизнес .
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $32,65 за баррель, что на 3,6% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.
Фьючерсы WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене до этого времени почти на 3,8% - до $ 23,63 за баррель. Сегодня рост достигал 8,7%.
Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.
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Напомним, стремительный обвал цен на нефть начался 9 марта
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Тогда страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов в сутки из-за падения цен на нефть
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Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" заявила об увеличении добычи нефти, несмотря на обвал цен в мире.
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О намерении резко увеличить в апреле добычу нефти заявила и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco.
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Удешевление нефти повлекло за собой обвалы фондовых рынков в США и во всем мире.
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19 марта нефть WTI подешевела на 24,4% или 6,58% до $ 20,37 за баррель, самого низкого уровня с февраля 2002 года . На минимуме этот показатель опустился до $ 20,06. Этот день стал третьим худшим в истории WTI.
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1 апреля экспортный сорт российской нефти Urals упал в цене до $ 13 за баррель , что является минимальным показателем с 1999 года.
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Отметим, бюджет РФ сверстан на прогнозе, что нефть будет стоить $ 42,4 за баррель. Однако 2 апреля российская нефть Urals опустилась в цене до $ 10 за баррель .
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