Цены на нефть начали идти вверх после договоренности между ОПЕК и РФ о сокращении добычи

13 апреля, 2020, 11:11

В понедельник цены на нефть выросли в среднем на 3-4% после того, ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки

Об этом пишет НВ.Бизнес .

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $32,65 за баррель, что на 3,6% выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.

Фьючерсы WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене до этого времени почти на 3,8% - до $ 23,63 за баррель. Сегодня рост достигал 8,7%.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали наибольшее сокращение добычи нефти в истории. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в мае-июне сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения. Соглашение, необходимое для поддержания цен на нефть, стало возможным после того, как был достигнут компромисс с Мексикой, которая ранее не соглашалась существенно снижать добычу.

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