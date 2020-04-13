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Espreso.tvОбществоБывший министр обороны Грузии приговорен к пяти годам лишения свободы

Бывший министр обороны Грузии приговорен к пяти годам лишения свободы

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы

Об этом сообщают Новости Грузии .

Так, суд признал Окруашвили виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня прошлого года. Тогда активисты оппозиции организовали стихийный митинг из-за попыток депутата Госдумы Сергея Гаврилова сесть в кресло спикера грузинского парламента.

Напомним, бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили был задержан 26 июля . Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призвал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Как известно, выступление российского депутата Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента . Протестующие также требовали отставки министра внутренних дел и досрочных выборов. В результате протестов пострадали десятки участников акций протеста.

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