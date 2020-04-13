Битье ивовыми розгами: в Чехии из-за карантина отказались от своеобразной пасхальной традиции
13 апреля, 2020, 19:42
Карантин, введенный из-за коронавируса, помешал неоднозначной чешской пасхальный традиции, когда мужчины "игриво" секут женщин ивовыми розгами
Об этом сообщает ВВС.
Считается, что этот ритуал, который практикуют в основном в сельской местности в первый понедельник после Пасхи, добавляет женщине плодовитость.
Мужчины ходят от дома к дому, поют и секут женщин по ногам и ягодицам.
Им при этом вручают писанки и угощают сливовицей. Впрочем, для многих женщин эта традиция вовсе не приятна.
Этот обычай можно рассматривать и как сельскую традицию, которая коренится в языческих ритуалах плодородия, и как сексистское напоминание о власти патриархата.
В этом году соблюсти эту традицию не получилось, ведь министр внутренних дел Ян Хамачек призвал чехов оставить их розги дома.
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