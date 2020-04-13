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Espreso.tvМирБитье ивовыми розгами: в Чехии из-за карантина отказались от своеобразной пасхальной традиции

Битье ивовыми розгами: в Чехии из-за карантина отказались от своеобразной пасхальной традиции

Карантин, введенный из-за коронавируса, помешал неоднозначной чешской пасхальный традиции, когда мужчины "игриво" секут женщин ивовыми розгами

Об этом сообщает ВВС.

Считается, что этот ритуал, который практикуют в основном в сельской местности в первый понедельник после Пасхи, добавляет женщине плодовитость.

Мужчины ходят от дома к дому, поют и секут женщин по ногам и ягодицам.

Им при этом вручают писанки и угощают сливовицей. Впрочем, для многих женщин эта традиция вовсе не приятна.

Этот обычай можно рассматривать и как сельскую традицию, которая коренится в языческих ритуалах плодородия, и как сексистское напоминание о власти патриархата.

В этом году соблюсти эту традицию не получилось, ведь министр внутренних дел Ян Хамачек призвал чехов оставить их розги дома.

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