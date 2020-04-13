Более необязательно носить маски: Чехия ослабила карантин
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает Радио Свобода .
Как отмечается, правительство страны также приняло решение продлить карантин до 30 апреля.
Впрочем, теперь защитные маски можно не надевать водителям и пассажирам в одном автомобиле, если они являются членами одного домохозяйства, водителям общественного транспорта, если они находятся в полностью изолированной кабине, детям до двух лет, людям с ментальными расстройствами и расстройствами аутистического спектра.
Добавим, по состоянию на 13 апреля в стране зафиксировано 5991 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, среди них 138 летальных. 464 человека выздоровели.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявит о продлении карантина для борьбы с коронавирусом до 10 мая . Французские власти опасаются сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений.
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