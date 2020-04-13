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Espreso.tvСпортБеларусь и Таджикистан в качестве примера: в одной из стран СНГ возобновится футбольный сезон

Беларусь и Таджикистан в качестве примера: в одной из стран СНГ возобновится футбольный сезон


фото: tff.com.tm
Чемпионат Туркменистана 2020 года, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля

Об этом сообщает " Чемпион ".

19 апреля состоится один матч 4-го тура "Алтын-Асир" - "Копетдаг", а 20 апреля состоятся еще три встречи: "Небитчи" - "Энергетик", "Мерв" - "Ашхабад", "Ахал" - "Шахада" .

В 28-м чемпионате Туркменистана принимают участие восемь клубов, которые играют в четыре круга. Первые два круга продлятся до 13 июня.

На данный момент турнирную таблицу первенства Туркменистана возглавляет "Копетдаг", набравший 7 очков за 3 игровых тура.

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