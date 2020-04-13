Беларусь и Таджикистан в качестве примера: в одной из стран СНГ возобновится футбольный сезон
13 апреля, 2020, 14:49
Чемпионат Туркменистана 2020 года, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля
Об этом сообщает " Чемпион ".
19 апреля состоится один матч 4-го тура "Алтын-Асир" - "Копетдаг", а 20 апреля состоятся еще три встречи: "Небитчи" - "Энергетик", "Мерв" - "Ашхабад", "Ахал" - "Шахада" .
В 28-м чемпионате Туркменистана принимают участие восемь клубов, которые играют в четыре круга. Первые два круга продлятся до 13 июня.
На данный момент турнирную таблицу первенства Туркменистана возглавляет "Копетдаг", набравший 7 очков за 3 игровых тура.
- 4 апреля в Таджикистане матчем за Суперкубок страны стартовал 29-й национальный чемпионат по футболу.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-