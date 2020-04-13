Арсений Яценюк обратился к президенту и генпрокурору с требованием немедленно остановить политические репрессии против Черновол

13 апреля, 2020, 21:32

Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк публично обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно остановить политические репрессии против Татьяны Черновол

Об этом Арсений Яценюк заявил в своей заметке на Facebook 13 апреля.

Арсений Яценюк напомнил, что 14 апреля, ГБР назначило допрос Татьяне Черновол, обвинив ее как участницу Майдана: "Одно из абсурдных обвинений касается "препятствования деятельности "Партии регионов".

"Публично обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно остановить политические репрессии против Татьяны Черновол. Президент Украины является гарантом соблюдения законности в стране. Генеральная прокурора осуществляет надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими досудебное следствие", - подчеркнул он.

Президент и Генеральный прокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел, "в том числе политически мотивированные действия, направленные на нарушение прав гражданина", - подчеркнул лидер НФ.

"Убежден, у заместителя директора ГБР Бабикова нет конфликта интересов с Татьяной Черновол. Это конфликт интересов господина Бабикова с правом, совестью и правдой", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что Татьяна Черновол, член фракции "Народного фронта" в парламенте прошлого созыва - "человек бескомпромиссный в защите Украины, который сделал слишком много для государства, чтобы ему простили враги".

"Во время Майдана Таню пытались убить. Ее пробовали дискредитировать, когда в парламенте она занималась вопросом конфискации в пользу страны награбленного Януковичем. Русские убили ее мужа на войне, Николая Березового, Украинская защитника и Героя. Таня получила военную специальность, чтобы иметь возможность с оружием в руках защищать свою землю ", - написал Арсений Яценюк.

Татьяна Черновол - патриот своей страны, подчеркнул лидер НФ: "Судить и бросить в тюрьму ее стремится Янукович. Мести хочет его бандитская шайка, которую от руководства страной смел Майдан. Российские кураторы "пятой колонны" мечтают поквитаться за Майдан, унизив каждого украинца, растоптав память о нашей борьбе за свободу ".

Арсений Яценюк подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины должна отозвать подозрение Татьяне Черновол и требование применения меры пресечения.

Арсений Яценюк напомнил, что сейчас состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

"Обращаюсь к парламентским фракциям: "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голосу", внефракционным и патриотическим депутатам монобольшинства с призывом не допустить политической расправы над Татьяной Черновол. Мы обязаны защитить Майдан и Украину!" - отметил Арсений Яценюк.