Зе-власть собирается торговать с оккупированным Крымом через Чонгар, - экс-представитель президента в АРК Бабин

12 апреля, 2020, 20:02

Внутри действующей власти есть намерение устроить торговлю с аннексированной русскими Автономной Республикой Крым через КПВВ "Чонгар". Прокуратура, пограничники и Служба безопасности Украины препятствовать этому не будут

Об этом со ссылкой на собственные данные бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 11 апреля 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"В условиях социального возмущения соответствующие торги (с Крымом, - ред.) должны быть незаметными. Здесь как раз кейс воды очень прост. Ее невозможно спрятать. Если вы подадите воду по каналу, это скрыть от общества невозможно. Если бы это можно было скрыть от общества уже месяц вода была бы в Крыму. Это абсолютно точно. Но чисто общественный резонанс эту ситуацию - хотя, говорят, и деньги занесли - уже притормозил. Я не знаю дадут воду или нет, но то, что ее притормозили, и должны были дать в марте, а ее в апреле еще нет, это уже, как говорится, научный факт. Можно и нас всех поздравить с этой маленькой промежуточной победой", - пояснил он.

Что же касается товаров в Крым, то их поставки, добавил Бабин, труднее проконтролировать.

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"Главная идея какая - сделать на админкордонах хаб по перевалке товаров в Крым. Идеальное место это Чонгар. Оно такое, знаете, как медвежий угол. Режимная территория, журналисты туда не ездят. Местных там очень мало, районы там такие, мягко говоря , криминогенные, неконтролируемые центральной властью. Там можно делать что угодно. Там, в принципе, что угодно и происходит. Но не в промышленных объемах. И поэтому это идеальное место для огромного "черного" перераспределения товаров", - отметил бывший чиновник .

По данным юриста, за последние несколько месяцев ему стало ясно что против такого проекта де-факто не будут возражать люди в новом Офисе генерального прокурора, а также в Государственной пограничной службе и СБ Украины.

"На уровне Офиса генерального прокурора, на уровне пограничников, на уровне СБУ есть огромное "зеленый свет". Осталось только формализовать, когда физически можно будет начать бизнес, как говорят даже с перевалкой нефтепродуктов через специально проложенные нелегальные трубопроводы", - подчеркнул Бабин.