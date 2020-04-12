Я в долгу перед медиками, которые спасли мне жизнь: Джонсон обратился к британцам по возвращении из больницы

12 апреля, 2020, 20:48

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал видеообращение после выписки из больницы, куда он попал с коронавирусом

Об этом сообщает LIGA.net.

Джонсон впервые обратился к нации после того, как неделю провел в больнице.

"Я сегодня оставил госпиталь после того, как провел в нем неделю, за которую сотрудники Службы охраны здоровья спасли мою жизнь. Трудно найти слова, чтобы выразить, в каком я долгу перед ними", - сказал Джонсон.

Он назвал имена нескольких медиков, заботившихся о нем в госпитале, и выразил личную благодарность медсестрам Луис и Дженни - они находились у его постели в течение 48 критических часов.

Джонсон выразил уверенность, что Великобритания победит эпидемию благодаря отваге медиков, которые продолжают рисковать, сражаясь со смертельным вирусом. Он также призвал всех продолжать соблюдать карантин, чтобы не перегружать систему здравоохранения - и спасать жизни.

Напомним, 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом, выписали из больницы.

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