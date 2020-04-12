Во время вызванного Covid-19 экономического обвала регионы и силовики предъявят Путину счет за последние 20 лет, - политолог Дмитрий Орешкин

12 апреля, 2020, 22:27

Российскую Федерацию ждут впереди проблемы с ее регионами, а также возможное покушение на президента Владимира Путина

Об этом политолог Дмитрий Орешкин заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 11 апреля 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Сейчас наступает час кризиса, когда люди как раз смотрят на Центр и говорят: "Дяденька, мы тебя 20 лет кормили чтобы ты был могучий, чтобы ты поднялся с колен, и вот сейчас кризис. Помоги". Путин говорит: "Нет, ребята, мы же из Москвы не можем руководить какими-то там городами за Уралом. Вы уж там сами, пожалуйста. Мы Вам полномочия даем, даем ценный совет, что действовать надо аккуратно, точно, бережно и т.д.". Власти (местные - ред.) говорят: "Спасибо за совет, а денежек не дадите?". - "А денег нет, потому что деньги нам нужны на решение федеральных проблем. Мы воюем в Сирии? Воюем. Надо туда деньги закачивать? Еще как. Мы поддерживаем "ЛНР"-"ДНР"? Поддерживаем. Надо туда деньги закачивать? Еще как. Не слишком много, но чтобы штаны там у людей поддержать. Мы поддерживаем Чечню, мы поддерживаем освободительные движения, вмешиваемся в процессы в Соединенных Штатах. Мы много чего делаем. Нам не до Вас. Понимаете? Вы уж сами как-нибудь выбирайтесь", - рассказал эксперт.

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Кроме того, в условиях кризиса усиливается противостояние различных конкурирующих между собой блоков российских силовиков (Росгвардия, ФСБ, МВД, армия), что также повлечет за собой как неизбежную дестабилизацию, так и рост вероятности покушения на Путина, поскольку другого способа как-то изменить власть элиты не имеют, добавил Орешкин.

"Мои претензии к Владимиру Путину заключаются в том, что он практически лишил страну возможности выбраться легально из такого рода политического кризиса. Если говорить про Украину - люди устают, раздражаются, им не нравится президент, но, слава Богу, у них будет возможность выбрать еще кого-то, который будет лучше или хуже. Он будет другой, так скажем. А у нас нет (выборов, - ред.) У нас или только по голове ледорубом, или ногами вперед", - объяснил политолог.