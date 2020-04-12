 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Житомирской области уже около 100 зараженных Covid-19. Бердичев и Коростень опередили Малин

В Житомирской области уже около 100 зараженных Covid-19. Бердичев и Коростень опередили Малин

Главный символ Бердичева - монастырь кармелитов босых
фото: wikimedia.org
По состоянию на 23:00 субботы, 11 апреля 2020 года, вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила целом 94 случая коронавируса

При этом последние случаи путем ПЦР-исследований обнаружили у жителей Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча и Пулино, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Житомирской ОГА.

Коронавирусная инфекция, в частности, обнаружена в:

Бердичеве - у женщины 37 лет, женщины 55 лет, мужчины 65 лет, женщины 81 год, женщины 50 лет, мальчика 2 лет, женщины 29 лет, мужчины 29 лет;

Житомире - у мужчины 40 лет и женщины 59 лет

Коростене - у мужчины 32 лет, мужчины 48 лет, женщины 35 лет, женщины 41 год, женщины 31 год, мужчины 40 лет, женщины 40 лет, женщины 53 лет

Овруче - у женщины 85 лет

Пулино - у мужчины 64 лет.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

В целом коронавирус в области подтвержден в Житомире, Малине, Бердичеве, Коростене, Коростышеве, Овруче, Пулино, Новоград-Волынском, а также в Радомышльском, Коростышевском, Черняховском, Житомирском районах.

За все время наблюдения на Житомирщине насчитывается 94 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:

2 случая в городе Радомышль (1 - летальный 2020)

11 случаев в Житомире;

23 случая в Бердичеве (2 - летальных)

1 случай в Бердичевскому районе;

21 случай в Малине;

22 случая в Коростене;

1 случай в Житомирском районе;

2 случая в Черняховском районе;

1 случай в Новоград-Волынском;

2 случая в Овруче;

2 случая в Коростышеве;

5 случаев в Коростышевском районе;

1 случай в Пулино.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичеве (24), Коростене (22) и Малине (21)", - говорится в сообщении.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать