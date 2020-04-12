В Житомирской области уже около 100 зараженных Covid-19. Бердичев и Коростень опередили Малин
При этом последние случаи путем ПЦР-исследований обнаружили у жителей Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча и Пулино, передает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Житомирской ОГА.
Коронавирусная инфекция, в частности, обнаружена в:
Бердичеве - у женщины 37 лет, женщины 55 лет, мужчины 65 лет, женщины 81 год, женщины 50 лет, мальчика 2 лет, женщины 29 лет, мужчины 29 лет;
Житомире - у мужчины 40 лет и женщины 59 лет
Коростене - у мужчины 32 лет, мужчины 48 лет, женщины 35 лет, женщины 41 год, женщины 31 год, мужчины 40 лет, женщины 40 лет, женщины 53 лет
Овруче - у женщины 85 лет
Пулино - у мужчины 64 лет.
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В целом коронавирус в области подтвержден в Житомире, Малине, Бердичеве, Коростене, Коростышеве, Овруче, Пулино, Новоград-Волынском, а также в Радомышльском, Коростышевском, Черняховском, Житомирском районах.
За все время наблюдения на Житомирщине насчитывается 94 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:
2 случая в городе Радомышль (1 - летальный 2020)
11 случаев в Житомире;
23 случая в Бердичеве (2 - летальных)
1 случай в Бердичевскому районе;
21 случай в Малине;
22 случая в Коростене;
1 случай в Житомирском районе;
2 случая в Черняховском районе;
1 случай в Новоград-Волынском;
2 случая в Овруче;
2 случая в Коростышеве;
5 случаев в Коростышевском районе;
1 случай в Пулино.
"Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичеве (24), Коростене (22) и Малине (21)", - говорится в сообщении.
- Перед этим высокое количество зараженных коронавирусом в Житомирской наблюдалось в городе Малине, а именно у жителей прилегающей к банкнотной фабрики местности .
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