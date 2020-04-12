В Великобритании умер легендарный пилот "Формулы-1"

12 апреля, 2020, 16:26

В Великобритании на 91-м году жизни скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс

Об этом сообщает BBC.

Сэр Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Он является четырехкратным вицечемпионом мира по автогонкам "Формула-1" и победителем гонки "24 часа Ле-Мана".

За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержал победу в 212 из них. В "Формуле-1" британец выступил в 66 Гран-при, и одержал 16 побед.

Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде - в результате которой провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.

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