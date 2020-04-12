 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Великобритании умер легендарный пилот "Формулы-1"

В Великобритании умер легендарный пилот "Формулы-1"


фото: REUTERS
В Великобритании на 91-м году жизни скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс

Об этом сообщает BBC.

Сэр Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Он является четырехкратным вицечемпионом мира по автогонкам "Формула-1" и победителем гонки "24 часа Ле-Мана".

За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержал победу в 212 из них. В "Формуле-1" британец выступил в 66 Гран-при, и одержал 16 побед.

Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде - в результате которой провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать