В Великобритании умер легендарный пилот "Формулы-1"
12 апреля, 2020, 16:26
В Великобритании на 91-м году жизни скончался знаменитый гонщик "Формулы-1" Стирлинг Мосс
Об этом сообщает BBC.
Сэр Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Он является четырехкратным вицечемпионом мира по автогонкам "Формула-1" и победителем гонки "24 часа Ле-Мана".
За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержал победу в 212 из них. В "Формуле-1" британец выступил в 66 Гран-при, и одержал 16 побед.
Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде - в результате которой провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.
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