В Киеве 416 случаев COVID-19, за сутки заболели еще 20 человек, - Кличко
При этом значительное количество больных коронавирусом киевлян лечится дома на самоизоляции под контролем врачей, передает Еспресо.TV .
"Друзья! Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал на своей странице киевский городской голова Виталий Кличко.
Мэр сообщил сообщил, что в последние заболели 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет, 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.
"В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции и под контролем врачей", - прибавил он.
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Учитывая сьогднишний церковный праздник мэр Киева попросил жителей столицы оставаться дома.
"Я понимаю, что сегодня праздник - Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!" - призвал Кличко.
- Как уже сообщалось, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020 года, в Украине уже 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных . 89 пациентов выздоровели.
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