В Кабмине прогнозируют девальвацию гривни и падение ВВП
Об этом говорится в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, сообщает РБК-Украина.
Согласно законопроекту, среднегодовой курс гривни прогнозируют на уровне 29,5 грн за $1, тогда как предыдущий прогноз был 27 грн за $1. При этом инфляция временно ускорится до 8,7%, а уже в следующем году должна вернуться к 5%.
Правительство прогнозирует падение ВВП на 3,9%. Ранее ожидался рост ВВП на 3,7%.
Уровень безработицы в стране составит 9,4%. А падение реальной заработной платы составит 0,3%.
В правительстве ожидают, что уже во второй половине 2020 года экономический рост начнет восстанавливаться и ускорится в последующие годы. Среди основных причин называют высокий мировой спрос на продукцию украинского агропромышленного комплекса, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивую банковскую систему.
- Напомним, 12 апреля на сайте Верховной Рады был опубликован законопроект об изменениях в государственный бюджет 2020 года, которые собираются внести из-за пандемии коронавируса.
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