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Espreso.tvОбществоВ Кабмине прогнозируют девальвацию гривни и падение ВВП

В Кабмине прогнозируют девальвацию гривни и падение ВВП


фото: Укрінформ
Кабмин в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год прогнозирует девальвацию до 29,5 грн за $1 и падение ВВП на 3,9%

Об этом говорится в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, сообщает РБК-Украина.

Согласно законопроекту, среднегодовой курс гривни прогнозируют на уровне 29,5 грн за $1, тогда как предыдущий прогноз был 27 грн за $1. При этом инфляция временно ускорится до 8,7%, а уже в следующем году должна вернуться к 5%.

Правительство прогнозирует падение ВВП на 3,9%. Ранее ожидался рост ВВП на 3,7%.

Уровень безработицы в стране составит 9,4%. А падение реальной заработной платы составит 0,3%.

В правительстве ожидают, что уже во второй половине 2020 года экономический рост начнет восстанавливаться и ускорится в последующие годы. Среди основных причин называют высокий мировой спрос на продукцию украинского агропромышленного комплекса, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивую банковскую систему.

  • Напомним, 12 апреля на сайте Верховной Рады был опубликован законопроект об изменениях в государственный бюджет 2020 года, которые собираются внести из-за пандемии коронавируса.

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