Стало известно, какие изменения собираются внести в госбюджет-2020 из-за коронавируса

12 апреля, 2020, 19:04

На сайте Верховной Рады опубликован законопроект об изменениях в государственный бюджет 2020 года, которые собираются внести из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина .

В частности, в законопроекте расходы на формирование Фонда борьбы с коронавирусом сокращены почти на 32,4 млрд грн - с 97,06 млрд до 64,67 млрд грн.

При этом Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания выделяется 15,8 млрд грн, а Министерству социальной политики - 10 млрд грн на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд грн на помощь.

На 2 млрд грн увеличены доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые НБУ) - с 40,7 млрд - до 42,7 млрд грн.

Расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации увеличены на 1,08 млрд грн.

Частично восстановлены расходы на Фонд регионального развития - в сумме 4,9 млрд грн - в области образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения.

Проект предусматривает средства на помощь членам семей медиков, умерших от коронавируса. При этом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

Напомним, в субботу, 11 апреля 2020 года, состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

На 13 апреля, запланировано внеочередное пленарное заседание парламента, на котором депутаты, в частности, должны рассмотреть изменения госбюджета-2020.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine