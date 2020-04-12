Сестры Тельнюк дают праздничный концерт онлайн
12 апреля, 2020, 14:51
Украинский вокальный дуэт народных артисток Украины Леси и Гали Тельнюк на Вербное воскресенье, 12 апреля 2020 года, выступит перед своими поклонниками в онлайновом режиме
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Все желающие смогут присоединиться к просмотру и прослушиванию с помощью трансляции в YouTube.
Начало в 16:00.
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