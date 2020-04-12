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Espreso.tvОбществоСестры Тельнюк дают праздничный концерт онлайн

Сестры Тельнюк дают праздничный концерт онлайн

Украинский вокальный дуэт народных артисток Украины Леси и Гали Тельнюк на Вербное воскресенье, 12 апреля 2020 года, выступит перед своими поклонниками в онлайновом режиме

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Все желающие смогут присоединиться к просмотру и прослушиванию с помощью трансляции в YouTube.

Начало в 16:00.

 

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