"Советую подождать", - руководительница Еврокомиссии фон дер Ляен рекомендует европейцам не планировать летний отпуск
12 апреля, 2020, 12:36
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не планировать летний отпуск даже на июль или август, ведь никто не знает, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса
Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, передает Еспресо.TV со ссылкой на Европейскую правду .
"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - отметила фон дер Ляйен.
Она также предусматривает, что ограничения на посещение домов престарелых, введенные из-за коронавируса, сохранятся и в следующем году.
"Без вакцины контакты пожилых людей должны быть ограничены настолько, насколько это возможно. Я знаю, что это трудно, а одиночество - это угнетение. Но это касается жизни", - сказала глава правительства объединенной Европы.
По оценке фон дер Ляйен, вакцина от COVID-19 может быть доступна в конце года.
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