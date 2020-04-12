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Espreso.tvОбществоПосле вспышки COVID-19 в Киево-Печерской Лавре умер архимандрит

После вспышки COVID-19 в Киево-Печерской Лавре умер архимандрит


фото: lavra.ua
После вспышки заболеваемости коронавирусом в Киево-Печерской Лавре умер архимандрит Нектарий

Об этом сообщает официальный сайт Киево-Печерской Лавры.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, после продолжительной болезни на 74 году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)", - говорится в сообщении.

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Причины смерти архимандрита не называются, однако в СМИ появилась информация, что ее причиной является коронавирусная инфекция.

В Киево-Печерской Лавре 8 апреля было зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.

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