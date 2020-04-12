После вспышки COVID-19 в Киево-Печерской Лавре умер архимандрит

12 апреля, 2020, 18:08

После вспышки заболеваемости коронавирусом в Киево-Печерской Лавре умер архимандрит Нектарий

Об этом сообщает официальный сайт Киево-Печерской Лавры.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, после продолжительной болезни на 74 году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, наместника и братию тестируют на коронавирус

Причины смерти архимандрита не называются, однако в СМИ появилась информация, что ее причиной является коронавирусная инфекция.

В Киево-Печерской Лавре 8 апреля было зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.

9 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской лавре зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine