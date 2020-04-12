Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014 года
Об этом на своей странице в сети Facebook пишет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Он также напоминает о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 года и отмечает, что заявление ГБР об этих событиях не соответствует действительности.
"ГБР лжет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013 года. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом 2014-м до полусмерти избили Татьяну Чорновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого.
18 февраля 2014 года настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых избивали титушки и расстреливали беркутовцы", - вспоминает Петр Порошенко.
"Почему лжет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессий, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента.
Поэтому уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить русское судилище над ВСЕМИ участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или еду. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля", - убежден пятый президент.
"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы - носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Гораздо больше чем купленных Януковичем бабиковых", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".
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