Названы города Крыма, куда захватчики свозят зараженных коронавирусом
Уже привезли две таких партии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Информационное сопротивление .
"Также в военные госпитали Симферополя и Севастополя свозят российских военнослужащих с признаками коронавируса с дислоцированных в Крыму военных частей", - говорится в сообщении.
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По словам местных врачей, "все больные в Крыму на коронавирус и с его признаками или приехали из России, или контактировали с теми, кто прибыл оттуда".
"Вместо наплыва туристов в курортный сезон, теперь массовые заезды российских военных, начальники которых захватили все южное побережье. Там, где вы раньше отдыхали, теперь генеральские дачи", - отмечается в обнародованных данных.
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