Названы города Крыма, куда захватчики свозят зараженных коронавирусом

12 апреля, 2020, 10:56

Больных Covid-19 рядовых и офицеров Южного военного округа Министерства обороны РФ из Ростова возят в специально оборудованных закрытых автомобилях на лечение в оккупированный Крым. Там больных размещают в военных госпиталях Симферополя и Севастополя

Уже привезли две таких партии, передает Еспресо.TV со ссылкой на Информационное сопротивление .

"Также в военные госпитали Симферополя и Севастополя свозят российских военнослужащих с признаками коронавируса с дислоцированных в Крыму военных частей", - говорится в сообщении.

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По словам местных врачей, "все больные в Крыму на коронавирус и с его признаками или приехали из России, или контактировали с теми, кто прибыл оттуда".

"Вместо наплыва туристов в курортный сезон, теперь массовые заезды российских военных, начальники которых захватили все южное побережье. Там, где вы раньше отдыхали, теперь генеральские дачи", - отмечается в обнародованных данных.

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