На Закарпатье против врача возбудили дело за сокрытие факта смерти от COVID-19

12 апреля, 2020, 16:49

Прокуратура Закарпатской области возбудила дело против врача, которого обвиняют в попытке сокрытия факта смерти пациентки от коронавируса

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

В прокуратуре заявили, что получили из СМИ информацию о сотруднике районной больницы в Иршаве, который якобы умышленно скрыл наличие коронавирусной инфекции у пациентки, которая впоследствии умерла.

Предварительная квалификация дела - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, ч. 1 ст. 325 УК.

Анонимное сообщение о том, что в Иршавской райбольнице пытаются скрыть случай COVID-19, поместив женщину с симптомами заболевания в кардиологическое отделение, появилось в Facebook 10 апреля.

29 марта стало известно, что в Закарпатской области во время церковной службы коронавирусом заразились 19 человек .

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