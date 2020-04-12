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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье против врача возбудили дело за сокрытие факта смерти от COVID-19

На Закарпатье против врача возбудили дело за сокрытие факта смерти от COVID-19


фото: Укрінформ
Прокуратура Закарпатской области возбудила дело против врача, которого обвиняют в попытке сокрытия факта смерти пациентки от коронавируса

Об этом сообщает прокуратура Закарпатской области.

В прокуратуре заявили, что получили из СМИ информацию о сотруднике районной больницы в Иршаве, который якобы умышленно скрыл наличие коронавирусной инфекции у пациентки, которая впоследствии умерла.

Предварительная квалификация дела - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, ч. 1 ст. 325 УК.

Анонимное сообщение о том, что в Иршавской райбольнице пытаются скрыть случай COVID-19, поместив женщину с симптомами заболевания в кардиологическое отделение, появилось в Facebook 10 апреля.

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