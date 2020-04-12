 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Харьковщине 11-летняя школьница сшила и бесплатно раздала 2 тысячи масок

На Харьковщине 11-летняя школьница сшила и бесплатно раздала 2 тысячи масок


фото: Telegram
На Харьковщине 11-летняя Алиса Пономаренко сшила и бесплатно раздала 2 000 защитных масок

Об этом сообщает Telegram-канал "Вирусные истории".

11-летняя девочка из Балаклеи была обеспокоена тем, что не все люди могут купить себе защитные маски, поэтому предложила маме шить маски и дарить их. С тех пор девочка проводит все свое свободное время за швейной машинкой и шьет около 70 масок в день.

С тканью помогают неравнодушные местные жители.

"Откликнулись люди, когда у Алисы вышла из строя швейная машинка, и заплатили за ремонт. Есть люди, которые помогают с тканью, нитками и другим необходимым материалом для пошива масок. Есть те, кто отказываются принимать бесплатно маски и платят какую-то сумму", - рассказала мама школьницы Юлия.

Девочке начали заказывать маски из других регионов Украины.

  • Напомним, 9 апреля Министерство здравоохранения Украины отметило, что в связи с усилением карантинных мероприятий использование защитных масок в общественных местах является обязательным.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

12 апреля, 2020 воскресенье

11 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать