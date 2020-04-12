На Харьковщине 11-летняя школьница сшила и бесплатно раздала 2 тысячи масок

12 апреля, 2020, 19:23

На Харьковщине 11-летняя Алиса Пономаренко сшила и бесплатно раздала 2 000 защитных масок

Об этом сообщает Telegram-канал "Вирусные истории".

11-летняя девочка из Балаклеи была обеспокоена тем, что не все люди могут купить себе защитные маски, поэтому предложила маме шить маски и дарить их. С тех пор девочка проводит все свое свободное время за швейной машинкой и шьет около 70 масок в день.

С тканью помогают неравнодушные местные жители.

"Откликнулись люди, когда у Алисы вышла из строя швейная машинка, и заплатили за ремонт. Есть люди, которые помогают с тканью, нитками и другим необходимым материалом для пошива масок. Есть те, кто отказываются принимать бесплатно маски и платят какую-то сумму", - рассказала мама школьницы Юлия.

Девочке начали заказывать маски из других регионов Украины.

Напомним, 9 апреля Министерство здравоохранения Украины отметило, что в связи с усилением карантинных мероприятий использование защитных масок в общественных местах является обязательным.

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