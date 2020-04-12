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Espreso.tvОбществоКонституционный Суд Украины нужен России в Харькове на случай "ХНР", - профессор Бабин

Конституционный Суд Украины нужен России в Харькове на случай "ХНР", - профессор Бабин

Из событий 2014 года Кремль понял, что украинскую государственность спасает одновременное пребывание всех центральных органов власти в Киеве, подальше от российской границы

Такими соображениями бывший представитель президента в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин поделился в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 11 апреля 2020 вышла на Еспресо.TV.

"Есть или полезные идиоты, или люди, которые имеют определенные убеждения и они, действительно, хотят чего-то хорошего. Я бы этого не исключал. И есть агенты влияния врага. В гармонии этих двух начал возникают странные законопроекты", - отметил юрист.

Если КСУ действительно перенесут в Харьков, от этого выиграет прежде всего Российская Федерация, уверен он.

"Кроме политических клубов, кроме харьковского лобби, которое, возможно, мощное сегодня, есть еще лобби государства-агрессора. Они учатся на ошибках. Они знают, что в 2014 году они не смогли сформировать ни одного органа власти Украины, который был бы подконтролен россиянам. Президент-беглец оказался неспособным, прямо говоря, на любые действия, кроме подписания фейковых писем. Верховная Рада, она была у Киева и абстрагировалась от возможной коллаборации с врагом, потому что "зеленые человечки" далеко, а Майдан рядом. Дураков нет. И при таких условиях, в условиях коллапса россияне пошли не лучшим путем, пошли попыткой аннексии Крыма, ОРДЛО и так далее. Сегодня они имеют определенные планы и, возможно, в этих планах есть такая ситуация, когда в "городе Ха" внезапно появляется какая-нибудь "народная республика" и по странному стечению обстоятельств в этом же городе находится Конституционный Суд Украины. И туда (в Харьков, - ред.) спешно прибывает в новом волшебном мундире генеральный прокурор Украины", - пояснил Бабин свое видение ситуации.

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Новая генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова, напомним, родом из Харькова. До избрания в парламент по партийному списку "Слуги народа" она возглавляла кафедру гражданского права в Харьковском национальном университете им. Василия Каразина. Ее папа, генерал-майор МВД Валентин Семенович Венедиктов, работал первым проректором Харьковского университета внутренних дел, где Ирина Венедиктова получила базовое высшее образование. Она также получила милицейское звание капитана.

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